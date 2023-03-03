Кремль пообещал предотвращать инциденты, подобные случившемуся в Брянской области

Случившееся накануне в Брянской области будет разбираться, будут приняты меры по недопущению такого впредь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне власти Брянской области сообщили об атаке диверсантов, проникших с территории Украины. По словам губернатора региона Александра Богомаза, они зашли в село Любечане и обстреляли автомобиль. Погибли два человека, десятилетний ребенок получил ранение.

В ФСБ позже заявили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар. Вечером стало известно, что у села Сушаны подорвался на мине автомобиль Росгвардии, пострадали четверо сотрудников.