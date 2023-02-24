В Брянской области на границе с Украиной построили оборонительные сооружения

В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В кратчайшие сроки в Брянской области была решена задача по обеспечению безопасности приграничных районов», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Работа над строительством фортификационных сооружений велась практически круглосуточно и без выходных, подчеркнул губернатор. «Благодарю жителей Брянской области, строителей, чиновников, депутатов за сплоченность и готовность сделать все, чтобы защитить и родную область, и страну! Вместе мы обязательно победим!» – добавил он.

Напомним, что также строительство фортификационных сооружений ведется в Крыму, завершить работу планируется до середины апреля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщал, что работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений на территории присоединенных к РФ регионов ведутся с определенными сложностями, среди них – неблагоприятные погодные условия и попытки обстрела со стороны ВСУ.