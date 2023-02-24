©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Брянской области на границе с Украиной построили оборонительные сооружения
В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В кратчайшие сроки в Брянской области была решена задача по обеспечению безопасности приграничных районов», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Работа над строительством фортификационных сооружений велась практически круглосуточно и без выходных, подчеркнул губернатор. «Благодарю жителей Брянской области, строителей, чиновников, депутатов за сплоченность и готовность сделать все, чтобы защитить и родную область, и страну! Вместе мы обязательно победим!» – добавил он.
Напомним, что также строительство фортификационных сооружений ведется в Крыму, завершить работу планируется до середины апреля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщал, что работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений на территории присоединенных к РФ регионов ведутся с определенными сложностями, среди них – неблагоприятные погодные условия и попытки обстрела со стороны ВСУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»