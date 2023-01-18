Мишустин рассказал о сложностях с возведением фортификационных сооружений

Работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений на территории присоединенных к РФ регионов ведутся с определенными сложностями. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при Правительстве по вопросам обеспечения Вооруженных сил, сообщает пресс-служба кабинета.

«Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они (работы — прим. Т-и) ведутся круглосуточно и высокими темпами. Конечно, обстановка, в которой действуют строители, осложнена целым рядом серьезных причин <…>», — заметил Премьер.

Среди мешающих работам факторов Мишустин упомянул неблагоприятные погодные условия, попытки обстрела мест, где идут работы, и постоянную потребность в разминировании.

«Тем не менее необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений», — подчеркнул глава Правительства.

Необходимо отметить, что работы по строительству укреплений ведутся не только в присоединенных после плебисцитов регионах (это Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики), но и на территории других субъектов Федерации. Это, в частности, Курская и Белгородская области (в последней возводится так называемая «засечная черта»).