В Крыму началось строительство фортификационных сооружений для защиты населения

На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на обеспечение мер безопасности жителей, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области.

Отметим, что фортификационные сооружения – это инженерные конструкции, предназначенные для повышения эффективности применения вооружения и военной техники, защиты войск и населения от средств поражения.

«Безопасность Республики Крым и ее жителей обеспечивается за счет мер, принимаемых по поручению нашего Президента [Владимира Путина]. Совместная работа органов власти, Министерства обороны РФ и правоохранительных органов направлена на то, чтобы могли чувствовать себя спокойно», – сказал он.

При этом позиция руководства республики и страны в целом направлена на достижение главной задачи – обеспечение безопасности за счет мероприятий в Херсонской области, добавил он.

Напомним, в Крыму, а также в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе из-за частых обстрелов со стороны ВСУ указом Президента РФ Владимира Путина введен средний уровень реагирования.