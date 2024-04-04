В больнице Елабуги остался один пациент, пострадавший после атаки БПЛА на «Алабугу»

Из центральной районной больницы Елабуги выписали пять человек, которые постарадали после удара беспилотника по общежитю в ОЭЗ «Алабуга». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

«Из Елабужской ЦРБ выписано пять пациентов, пострадавших после взрыва в ОЭЗ "Алабуга". Остался один пациент, идет на поправку», – отметили в ведомстве.

Напомним, что второго апреля рано утром по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами. В результате прилета пострадали 14 человек. «Татар-информ» подробно рассказывал, что произошло и как случившиеся оценивают эксперты.