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В больнице Елабуги остался один пациент, пострадавший после атаки БПЛА на «Алабугу»
Из центральной районной больницы Елабуги выписали пять человек, которые постарадали после удара беспилотника по общежитю в ОЭЗ «Алабуга». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
«Из Елабужской ЦРБ выписано пять пациентов, пострадавших после взрыва в ОЭЗ "Алабуга". Остался один пациент, идет на поправку», – отметили в ведомстве.
Напомним, что второго апреля рано утром по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами. В результате прилета пострадали 14 человек. «Татар-информ» подробно рассказывал, что произошло и как случившиеся оценивают эксперты.
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