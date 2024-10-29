В Болгаре школьники приготовили для бойцов СВО чайные сборы

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Ученики городской школы № 2 в Болгаре Спаского района Татарстана собрали посылку с травяным чаем для бойцов СВО и передали в местный пункт сбора. Теперь посылка отправится в зону СВО с первым гуманитарным грузом.

Травяные сборы ученики сделали сами на кружке «Музей чая». Ребята вместе с родителями заготовили ягоды, травы, высушили их и упаковали в красивые подарочные наборы, чтобы бойцам было приятно получить посылку.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

«Наверное, у наших солдат есть термосы. Пусть заваривают чай, ведь эти травы и ягоды с их родной земли. Вот они попьют такого чая, и он им силы даст. А им силы нужны, чтобы Родину от врага защищать!» — говорят ребята.

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Фото предоставлено Евитой Саможеновой

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