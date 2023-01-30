В ближайшие две недели в Татарстане сформируют 36 клубов «Движения первых»

В ближайшие две недели в Татарстане появятся первые 36 клубов, или первичных отделений, «Движения первых». Они будут сформированы в школах и подростковых клубах республики. Об этом сообщил помощник Президента РТ, председатель совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов.

«В школах, подростковых клубах, в детско-юношеских спортивных школах формируются клубы — первичные отделения движения. Но базовая инфраструктура — это школы. Через два месяца мы планируем уже в каждом муниципальном образовании создать пять-шесть таких клубов. Всего их будет 200–250. Сейчас мы набираем команду наставников», — рассказал докладчик на встрече с педагогами в рамках подготовки парламентского урока «Мы — граждане России».

Первый слет наставников движения запланирован на 25–28 февраля. «Мы пригласим тех, кому это всё интересно. Хотим собрать примерно 400 человек. Думаем, что из них появятся первые наставники клубов движения. Но клубов мы создадим чуть меньше», — отметил Сулейманов.

Он уточнил, что роль наставника будет заключаться в том, чтобы поддержать инициативную группу учащихся в школе и создать клуб. «Формировать клубы нужно в тех школах, где есть и наставник, и инициативная группа ребят, и заинтересованный в этом директор. Но отличительная черта этого движения — добровольность», — подчеркнул руководитель регионального отделения.

Задача «Движения первых» — объединить и систематизировать потенциал существующих детских организаций, сохранив их и приумножив, дать возможность вовлечь новых участников, пояснил докладчик. «Здесь ключевой посыл — это объединение. Это общественная коллективная деятельность. То есть движение как инструмент вовлечения детей в общество, формирование среды коллективного развития», — добавил он.

По словам Сулейманова, со временем движение должно помочь педагогу сформировать единую воспитательную развивающую среду. «Здесь будет правильно обратиться к опыту пионерии, когда она формировала единый информационный фон и ценностное окружение ребенка. Определяющую роль в детском движении играют педагоги», — заметил он.

Кроме того, новое движение предполагает появление в школах Татарстана советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. «Их задачей станет развитие детского движения в школах. При федеральном финансировании в каждом регионе будет формироваться команда людей, которые будут непосредственно отвечать за создание этого движения», — заключил помощник Президента РТ.

Первое заседание регионального совета нового всероссийского движения детей и молодежи прошло 27 января в Казани. В этот же день в казанском экстрим-парке «УРАМ» открылся первый клуб «Движения первых». Еще в декабре прошлого года, вскоре после создания организации, Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов поддерживать «Движение первых», о чем сообщал «Татар-информ».