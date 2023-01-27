«Никакого принуждения не будет»: куда Сулейманов поведет «новую пионерию»

Первое заседание совета нового Всероссийского движения детей и молодежи прошло сегодня в Казани. Были озвучены цели, задачи, первые мероприятия. Зачем нужно «Движение первых» и чему хотят научить молодежь – в материале «Татар-информа».

Лидер «Движения первых» Тимур Сулейманов рассказал, на каких принципах будет строиться работа его объединения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первый клуб «Движения первых» открыли в казанском экстрим-парке «УРАМ»

Как сообщил помощник Президента Татарстана лидер «Движения первых» Тимур Сулейманов, представительства новой организации будут открыты в каждом районе. А в школах, молодежных центрах, подростковых центрах создадут клубы. Первый из них открылся сегодня в казанском экстрим-парке «УРАМ». Уже есть договоренности о месте размещения таких площадок и в других муниципалитетах.

Сулейманов рассказал, на каких принципах будет строиться работа его объединения.

«Миссия движения состоит из пяти основных блоков. Первый блок называется “Быть с Россией”, который где будет отвечать за патриотическое воспитание. Второй блок “Быть человеком” рассказывает о таких ценностях, как эмпатия и взаимоуважение друг к другу. Третий блок “Быть вместе”. Здесь акцент на том, что мы работаем в коллективе, помогая тем, кто есть вокруг. Четвертый блок “Быть в движении”. Речь о том, что именно в движении рождается польза. И пятое – “Быть первыми”. Это значит стремиться быть лучшим в своем направлении», – отметил он.

У движения будут две основные задачи: популяризация традиционных ценностных ориентиров и распространение навыков, знаний и умений для устойчивого социального и умственного развития общества, добавил он.

«Главная цель движения – объединить все существующие общественные структуры и институты, чтобы в каждой школе появлялась безопасная среда, где человек может реализовать себя и обрести единомышленников. Ключевой концепт – это совместное творчество. Любой человек, особенно в детском и подростковом возрасте, нуждается в наставниках и сверстниках», – пояснил Сулейманов.

Движение объединит уже существующие молодежные организации по 12 направлениям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В концепте «Движения первых» заложено, что определяющими должны стать инициативы от самой молодежи. По словам Сулейманова, он уже встретился с молодыми людьми в Альметьевске, где они договорились, что местный клуб движения откроется на базе подросткового центра «Метеор».

Движение объединит уже существующие молодежные организации по двенадцати направлениям. Это наука и технологии, профессия и свое дело, культура и искусство, добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, а также путешествия и туризм. Кроме этого, для Татарстана выбрано специальное направление – родной язык, национальная культура и традиции.

Первым крупным мероприятием «Движения первых» в Татарстане станет форум «Алга! Поехали». Он пройдет в апреле и будет посвящен Дню космонавтики. По словам Сулейманова, к этому моменту уже во всех районах республики откроются представительства.

Принципиальной миссией движения стало объединение не только молодых активистов, но и ребят, которые еще не определились со своим вектором развития.

Сам региональный штаб движения будет располагаться в Казани по адресу ул. Островского, 11, где сейчас находится Минздрав РТ. Ведомство вскоре переедет в другое здание, а особняк в центре города отойдет Всероссийскому движению детей и молодежи. При этом здание разделят на две части: в первой расположится административный корпус, а вторая станет общественным пространством со свободным доступом.

Ильсур Хадиуллин: «За один-два года мы не можем изменить сознание всего общества. Результат работы движения мы увидим не раньше чем лет через десять» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На государственном уровне такого объединения, которое охватывало бы детей и родителей, не хватало»

Большую роль в формировании нового движения сыграют школы, поэтому во многих из них планируют создать местные клубы. Система образования готова к этому. Таким мнением на заседании поделился министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Система образования всегда занималась воспитанием, но на государственном уровне такого объединения, которое охватывало бы детей и родителей, не хватало. Причем важно собирать детей не принуждением, а добровольно», – заявил он.

Заставлять молодежь вступить в движение будет большой ошибкой, потому что при таком подходе «Движение первых» уже через пару лет превратится в «организацию для отчетности». А здесь важно играть вдолгую, считает министр.

«За один-два года мы не можем изменить сознание всего общества. Результат работы движения мы увидим не раньше чем лет через десять. Мы должны об этом говорить открыто и честно. Наша молодежь сегодня нуждается в помощи со стороны наставников и сверстников. Задача не в том, чтобы готовить лидеров, мы должны охватить всех», – подчеркнул Хадиуллин.

Поэтому в каждой школе при создании клубов «Движения первых» будут учитываться особенности учеников, самого учреждения и района. Никто не будет этим заниматься без запроса самих детей, отметил он.

«Система образования всегда готова к тому, чтобы создать клубы “Движения первых”. Важно подчеркнуть, что мы не будем открывать их по указу. Каждый ребенок заинтересован в своем направлении: спорт, наука или театр. Мы будем подходить к созданию этих групп очень избирательно с учетом индивидуальных особенностей детей, школы, района. Никакого принуждения не будет, заставлять мы никого не должны», – заключил министр.

Ринат Садыков считает, что «Движение первых» сможет занять свою нишу и найти аудиторию среди молодых людей республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«"Движение первых" – это игра вдолгую, не стоит ждать результата через год или два»

С позицией по поводу нескорого результата согласился и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он считает, что, несмотря на обилие молодежных объединений, «Движение первых» сможет занять свою нишу и найти аудиторию среди молодых людей республики.

«То дело, которое сегодня начинает расти в нашей стране и республике, – это игра вдолгую, на годы и десятилетия вперед. Нам нужно собрать все хорошее, что у нас есть и приумножить через объединение образования и саморазвития молодых людей. От того, как мы сегодня это запрограммируем, многое зависит», – поделился Садыков.

Со своей стороны он пообещал максимально содействие новому движению. Министр подчеркнул, что сеть молодежной инфраструктуры очень широка, но ее нужно наполнять еще и смыслами. Именно этим займется «Движение первых».