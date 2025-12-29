news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 29 декабря 2025 19:10

В Белом доме заявили о «позитивном» разговоре Трампа с Путиным

Читайте нас в
Телеграм
В Белом доме заявили о «позитивном» разговоре Трампа с Путиным
Фото: www.whitehouse.gov

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели «позитивный» телефонный разговор по завершению вооруженного противостояния на Украине.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X (прежде Twitter).

Предыдущий телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся перед встречей Президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американский лидер тогда охарактеризовал прошедшую беседу аналогичным образом: как «хорошую» и «очень продуктивную».

#Россия и США #спецоперация #Владимир Путин #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025