В Белом доме заявили о «позитивном» разговоре Трампа с Путиным

Фото: www.whitehouse.gov

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели «позитивный» телефонный разговор по завершению вооруженного противостояния на Украине.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X (прежде Twitter).

Предыдущий телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся перед встречей Президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американский лидер тогда охарактеризовал прошедшую беседу аналогичным образом: как «хорошую» и «очень продуктивную».