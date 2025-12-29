Трамп: В ходе переговоров было обсуждено 95% вопросов мирного урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по большинству пунктов урегулирования противостояния на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы покрыли, можно сказать, 95% (вопросов по мирному урегулированию украинского кризиса – прим.Т-и). Я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса», – оценил итоги встречи Трамп.

Обе стороны, вероятно, сейчас ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее, и если все пойдет хорошо, то вопрос может решиться в течение нескольких недель, добавил он.