Политика 28 декабря 2025 20:10

Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с Путиным до встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Президентом России Путиным до своей встречи с президентом Украины Зеленским», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что примет Зеленского в главном обеденном зале своего имения в присутствии прессы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже подтвердил факт состоявшегося телефонного разговора между президентами России и США. «Да, могу подтвердить», – отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

