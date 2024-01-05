В Белом доме допустили частичный шатдаун в январе

Правительство Соединенных Штатов в январе может частично приостановить работу, так как Белый дом и Конгресс не договорились о расходах на 2024 год. Об этом заявила руководитель административно-бюджетного управления администрации Президента США Джо Байдена Шаланда Янг.

«Я обычно настроена оптимистично, но не сегодня», — приводит слова чиновницы телеканал C-SPAN.

Янг назвала «пугающей» необходимость согласования расходов до 20 января и обвинила контролирующих Палату представителей республиканцев в том, что они хотят довести ситуацию до шатдауна — частичного прекращения финансирования федерального правительства.

Ранее, 16 ноября, Джо Байден подписал закон о временном финансировании работы федерального правительства, в который не было включено выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Финансирование части ведомств было продлено до 19 января, других — до 2 февраля.

До этого, 30 сентября, в Штатах был утвержден временный бюджет на 45 дней. Он также не предусматривал помощи Украине — из-за разногласий между демократами и республиканцами. Оказывать поддержку Израилю тогда не требовалось, так как война в секторе Газа еще не началась (радикальное палестинское движение ХАМАС совершило свою атаку на приграничные населенные пункты 7 октября).