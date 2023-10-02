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В Евросоюзе «удивлены» принятием в США проекта бюджета без помощи Киеву
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе «удивлены» принятым Соединенными Штатами «в последний момент» проектом финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение денег на помощь Украине. Об этом передает РИА Новости.
«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть, — утверждает Боррель. — Будем надеяться, что это не последнее слово».
Он добавил, что поддержка Европой Киева не зависит от Вашингтона и от результатов украинского контрнаступления, которое западные СМИ называют неудачным. Боррель также заявил, что Евросоюз не только продолжит оказывать поддержку, «но и увеличит ее».
Ранее американский Президент Джо Байден подписал закон, одобренный конгрессом, который позволит продолжить финансировать работу правительства до 17 ноября. В документе при этом нет пункта о выделении средств на нужды Киева.
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