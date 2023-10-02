В Евросоюзе «удивлены» принятием в США проекта бюджета без помощи Киеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе «удивлены» принятым Соединенными Штатами «в последний момент» проектом финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение денег на помощь Украине. Об этом передает РИА Новости.

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть, — утверждает Боррель. — Будем надеяться, что это не последнее слово».

Он добавил, что поддержка Европой Киева не зависит от Вашингтона и от результатов украинского контрнаступления, которое западные СМИ называют неудачным. Боррель также заявил, что Евросоюз не только продолжит оказывать поддержку, «но и увеличит ее».

Ранее американский Президент Джо Байден подписал закон, одобренный конгрессом, который позволит продолжить финансировать работу правительства до 17 ноября. В документе при этом нет пункта о выделении средств на нужды Киева.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для российских ВС. Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.