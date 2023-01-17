В Белгородской области ВСУ обстреляли окраину города Шебекино

В результате обстрела окраин Шебекино пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается», – рассказал руководитель региона.

Также он сообщал, что ночью над Белгородом и Белгородской областью сработала российская система противовоздушной обороны.

Президент РФ Владимир Путин дал Кабмину и руководству Белгородской и еще трех областей РФ поручение, по которому жителям регионов помогут восстановить утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье.