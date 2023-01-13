Жителям Белгородской и еще трех областей помогут восстановить утраченное из-за ВСУ жилье

В России определят подходы к восстановлению жилья россиян, проживающих на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, чьи дома были утрачены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

«<...> определить подходы к восстановлению жилья граждан Российской Федерации, расположенного на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченного в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов», – сказано в перечне, опубликованном на портале Кремля.

Кроме того, Кабмин вместе с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должен «представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов РФ и утраченное или поврежденное вследствие военных действий».

Ответственными назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и руководители этих регионов. Доклад главе государства должны представить до 1 апреля.