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В Белгородской области отменили школьную форму для приграничных районов
Для учащихся, проживающих в семи приграничных районах Белгородской области, власти региона отменили школьную форму. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, организованного в социальной сети «ВКонтакте».
«Уже дал команду. Семь приграничных муниципалитетов: Краснояружский, Грайворонский, Борисовский, Шебекинский, половина Белгородского района, Валуйский и Волоконовский районы — школьную форму на следующий год покупать не будут», — пояснил глава области.
Причиной принятия такого решения Гладков назвал вызванную обстрелами с украинской территории неопределенность с тем, будет обучение в школах организовано очно или онлайн.
После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В последнее время к ним добавились рейды диверсантов. Последняя по времени такая атака произошла в районе села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
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