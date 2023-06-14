Гладков пообещал выплаты жителям Шебекино, прописанным в других районах Белгородчины

Власти Белгородской области постараются изыскать средства для оказания помощи отселенным жителям города Шебекино, прописанным в других муниципалитетах региона. Об этом сообщил руководитель области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Много вопросов поступает от жителей, например, Шебекино, которые всю жизнь жили в Шебекино, но были прописаны в Белгороде, в другом районе или селе Белгородской области, потому что по закону федеральные деньги перечисляются только жителям пострадавших районов с пропиской», — констатировал губернатор.

«Понимаем, что это несправедливо, обиды очень много <…>», — подчеркнул Гладков. И добавил, что накануне на заседании правительства Белгородской области было решено «составить отдельный реестр» таких лиц и «найти возможность решить вопрос оказания помощи уже из других источников».

Для получения помощи, по словам главы региона, потребуется написать заявление, форма которого будет опубликована сегодня. «Нужно будет обратиться в администрацию округа или администрацию Правительства, в органы соцзащиты, в любую администрацию Белгородской области. Если вы находитесь за пределами региона, то заявление нужно подать в электронной форме», — уточнил он.

При этом на данный момент уже 34 тыс. жителей городов и сел, которые пострадали от обстрелов и рейдов диверсантов, получили единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Для совмещения баз данных и последующей проверки информации об оставшихся зарегистрированных жителях потребуется еще несколько дней.