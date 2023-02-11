В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал губернатор.

При этом Гладков не стал уточнять, какой именно объект инфраструктуры атаковали БПЛА и получил ли он какие-либо повреждения.

Стоит отметить, что Яковлевский городской округ Белгородской области не граничит непосредственно с Украиной.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы регулярно подвергаются обстрелам, включая ракетные, и налетам беспилотников. В октябре прошлого года из-за этого в приграничных субъектах Федерации глава государства ввел средний уровень реагирования.

Позднее, 4 февраля этого года, в Белгородской области был бессрочно установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.