В Белгороде средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 19.50 до 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"», – указано в сообщении оборонного ведомства.

Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. В настоящее время известно о девяти погибших. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.