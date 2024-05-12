Из-под завалов дома в Белгороде достали тела девяти погибших

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.

Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.