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Из-под завалов дома в Белгороде достали тела девяти погибших
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.
Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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