В Белгороде после испытаний установят железобетонные укрытия

В Белгороде после успешных испытаний начнут устанавливать модульные железобетонные укрытия с двойным армированием армейского образца, в том числе — на остановках общественного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Испытания были проведены совместно с региональным управлением Росгвардии. «Саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков», — пояснил губернатор.

Детонирующие снаряды были начинены большим количеством поражающих элементов — от 350 до 3 тыс. каждый. «Испытания показали, что <…> данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности», — заверил Гладков.

Белгородская область после начала широкомасштабного вооруженного конфликта на Украине регулярно подвергается обстрелам. В результате удара по Белгороду 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пять детей, еще более 100 были ранены. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «терактом». Соболезнования выразил Раис РТ Рустам Минниханов.

Руководитель региона после обстрела 30 декабря пообещал, что все 556 автобусных остановок Белгорода защитят бетонными блоками и мешками с песком. Их, по информации местного издания «Фонарь», начали укреплять 11 января. Гладков также предложил желающим эвакуироваться в расположенные на северо-востоке региона города Старый Оскол и Губкин.