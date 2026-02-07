В Белгороде открыли два пункта обогрева из-за проблем с теплом после нового обстрела

Белгород подвергся ракетному обстрелу второй раз за сутки, объекты критической энергетической инфраструктуры получили повреждения. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, из-за увеличения объема работ по восстановлению теплоснабжения в зданиях Росстата (в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», вход с Гражданского проспекта) и городской администрации открыты пункты временного обогрева.

«Вижу, что уже и в Правительство [области] приходили несколько женщин. Если у кого-то очень холодно дома – можно прийти погреться, попить чаю, зарядить телефон, задать вопросы, которые вас интересуют», – добавил Гладков.

Оперштаб региона в свою очередь уточнил, что из-за ракетной атаки отключена электроэнергия на некоторых объектах «Водоканала». «Сейчас специалисты находятся на местах и разбираются в масштабах отключения», – добавили в оперативном штабе.

До этого за последние дни Белгород подвергался ракетным ударам с украинской стороны в ночь на 6 и утром 7 февраля. После второго из них в городе ограничили работу лифтов.

Upd. (22.14): Брянская область подверглась обстрелу ракетами большой дальности «Нептун» и снарядами РСЗО HIMARS. «В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. <...> В Выгоничском районе <...> ранены два мирных жителя», – сообщил руководитель региона Александр Богомаз.