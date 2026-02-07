В Белгороде ограничили работу лифтов после утреннего обстрела

В Белгороде на фоне обстрелов вынужденно ограничили работу лифтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующее решение городские власти объяснили продолжающимися аварийно-восстановительными работами после утреннего ракетного обстрела и нестабильным напряжением в сети.

Временная мера призвана уберечь граждан от застревания в лифтовых кабинах при аварийных отключениях электроэнергии, а сложное оборудование – от повреждений в такие моменты, добавили в мэрии.

«Лифтовые организации информацию об ограничениях сообщают абонентам индивидуально – на подъездных досках объявлений, рядом с лифтами», – уточнили в мэрии. И заверили, что работу лифтов возобновят после стабилизации ситуации с электроснабжением.

За последние дни Белгород подвергался ракетным ударам с украинской стороны в ночь на 6 и утром 7 февраля. После сегодняшней атаки, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, «пошли отключения по городу и районам области». На одном из инфраструктурных объектов получили ранения четверо мужчин, двое из них госпитализированы, рассказал он позднее.

Мэр Белгорода Валентин Демидов вечером сообщил, что из-за повреждения коммунальной инфраструктуры при последнем ударе «произошли сбои снабжения горожан электроэнергией, теплом и водой». Теперь в городе запустили резервные источники снабжения электроэнергией. От них запитали объекты «Водоканала» и часть многоквартирных домов.

Обстрел 6 февраля привел к остановке лифтов во многих домах Белгорода. Специалисты за два часа зафиксировали 113 случаев застревания, отмечала тогда городская администрация.