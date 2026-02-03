Белгород подвергся массированному ракетному удару, есть повреждения энергосистемы

После 20 часов Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, в результате серьезные повреждения получил энергетический объект. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отбой ракетной опасности был объявлен в 20.32. После этого губернатор сообщил, что атака была направлена на сам Белгород и Белгородский округ. Он пояснил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет, но имеются «серьезные повреждения на инфраструктурном объекте».

Позднее Гладков уточнил, что пораженный объект является энергетическим. «<…> недобрый вечер. Только что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, есть повреждения энергосистемы», – заявил он.

Руководитель региона также анонсировал проведение заседания оперативного штаба для оценки объема разрушений.