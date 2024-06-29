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В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку
В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на парковку. В результате атаки повреждены два автобуса и два легковых автомобиля, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.
Кроме того, по словам Гладкова, в поселке Совхозный Грайворонского округа FPV-дрон поразил частное нежилое домовладение: повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор.
Помимо этого, в селе Богун-Городок Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего в одном частном доме оказались выбиты окна и повреждена кровля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе.
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