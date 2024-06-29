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Происшествия 29 июня 2024 21:48

В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку

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В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на парковку. В результате атаки повреждены два автобуса и два легковых автомобиля, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Кроме того, по словам Гладкова, в поселке Совхозный Грайворонского округа FPV-дрон поразил частное нежилое домовладение: повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор.

Помимо этого, в селе Богун-Городок Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего в одном частном доме оказались выбиты окна и повреждена кровля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе.

Белгородская область после начала широкомасштабного вооруженного конфликта на Украине регулярно подвергается обстрелам. Специальную военную операцию (СВО) инициировал в феврале 2022 года Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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#Белгородская область #беспилотники #спецоперация
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