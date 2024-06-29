Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе

В Белгородской области произошла серия атак беспилотных летательных аппаратов на гражданские транспортные средства. В результате этих инцидентов пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Гладков.

В селе Богун-Городок Борисовского района удару подвергся легковой автомобиль. Двое находившихся в нем людей получили серьезные травмы. Мужчина получил баротравму, сотрясение мозга и ранение мягких тканей. У женщины диагностированы ожоги, сотрясение мозга и баротравма. Пострадавшие были доставлены в районную больницу, а затем переведены в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

В том же селе атаке подверглись еще два автомобиля, но, к счастью, обошлось без жертв. Однако все три транспортных средства полностью уничтожены огнем.

На дороге между Зиборовкой и Нечаевкой беспилотник атаковал грузовой автомобиль КамАЗ. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Он был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.