Sky News узнал о первом ударе самолета ВСУ по цели в Белгородской области

Украинский боевой самолет 9 июня нанес удар по цели в Белгородской области. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный украинский военный источник.

Собеседник канала подчеркнул, что это первая атака, совершенная самолетом Вооруженных сил Украины на объект, расположенный на территории России в границах до 2014 года.

При этом характер использованного для этого удара оружия источник раскрывать не стал. Не уточнил он и то, не было ли оно получено от стран Запада.

Стоит отметить, что ранее ВСУ уже неоднократно использовали самолеты Воздушных сил Украины для нанесения ударов по Крыму и новым регионам, присоединенным к РФ осенью 2022 года после плебисцитов.

Кроме того, украинские вертолеты атаковали Белгородскую область 1 апреля 2022-го, в результате чего загорелась нефтебаза в областном центре — Белгороде.

«<...> использование военного самолета для нанесения ударов по целям внутри России может быть расценено Москвой как новая эскалация», — замечает телеканал.

Ранее ряд государств Запада, в том числе Соединенные Штаты и Германия, разрешили Украине использовать передаваемое ими оружие для атак по российской территории в признаваемых ими границах.

После этого Президент России Владимир Путин заявил, что нанесение Украиной ударов по РФ с участием государств Запада означает вовлечение последних в прямую войну, и предупредил о возможном асимметричном ответе.