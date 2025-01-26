В Белоруссии пройдут выборы Президента страны

Флаг Беларуси

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Сегодня, 26 января, в Белоруссии — основной день голосования на выборах Президента страны.

Избирательные участки откроются в 8 часов утра и закроются в 20 часов (время в Белоруссии совпадает с московским).

Избиратели, которые не могут прийти на участки, вправе обратиться с просьбой о голосовании по месту нахождения. Просьба должна быть подана не позднее 18 часов, отмечает БЕЛТА.

С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. По информации ЦИК РБ, в нем приняли участие 41,81% избирателей. Всего правом голосовать на этих выборах обладают более 6,9 млн белорусов.

На пост Президента Белоруссии претендуют глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, нынешний лидер страны Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии РБ Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

В случае победы Лукашенко это будет его седьмая президентская каденция. Помимо него, ранее баллотировалась на пост главы Белоруссии Канопацкая — в 2020 году. Гайдукевич в 2020-м подавал документы на участие в выборах, но затем снял свою кандидатуру.