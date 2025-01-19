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Политика 19 января 2025 13:38

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах Президента Беларуси

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран «подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства», а также условились о дальнейших личных контактах.

Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня и передал самые добрые пожелания по этому случаю всем православным гражданам Беларуси.

Выборы Президента Беларуси состоятся через неделю, 26 января 2025 года.

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#россия и беларусь #Владимир Путин #Александр Лукашенко
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