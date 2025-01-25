Наблюдатели из РТ поделились впечатлениями от организации выборов Президента Беларуси

Ставшие наблюдателями от Содружества Независимых Государств представители Татарстана — торгпред РТ в РБ Ильхам Кашапов и руководитель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» Сергей Маруденко поделились впечатлениями от организации выборов Президента Беларуси. Об этом пишет газета «Минская правда».

Татарстанцы будут работать в Борисовском районе Минской области Беларуси, им предстоит посетить около десятка участков для голосования. Впрочем, свою работу они начали со знакомства с председателем Борисовского райисполкома Николаем Карповичем и главой районной комиссии по выборам.

«Наблюдателей удивила организация выборов. Они отметили, что белорусская избирательная система полностью открыта, можно получить любую информацию», — замечает издание.

«Хочется отметить высокую организацию выборов. Все участки достаточно хорошо оснащены. По лицам людей на участках видно, насколько для них это важно. Насколько они уверенно и спокойно отдают свои голоса», — поделился своим пониманием увиденного Ильхам Кашапов.

«Самое главное, что меня порадовало, очень много молодых людей приходит голосовать. Разговаривали с ребятами, которые первый раз голосовали. За молодежь мы рады, у Беларуси прекрасное будущее», — выразил уверенность он.

«Я уже в пятый раз являюсь наблюдателем на выборах. Всегда вижу идеальный порядок, дисциплину. Ведь мелочей в этом процессе не бывает. Люблю Беларусь, это моя историческая Родина. Я здесь учился в школе. Сейчас живу в Татарстане, но стараюсь бывать в Беларуси», — заметил в свою очередь Сергей Маруденко.

«В Татарстане к белорусам относятся прекрасно, что меня радует. Это очень важно, жить в доброжелательной обстановке, несмотря на то, что у нас разная вера. Там нет какой-то вражды, разногласий. Наши народы дружны», — добавил он.