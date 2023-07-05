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Общество 5 июля 2023 18:57

В Беларуси открыли мемориальную доску в честь Махмута Гареева

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В городе Борисово (бывший Печи) в Беларуси прошло торжественное открытие мемориальной доски татарскому военачальнику, историку Махмуту Гарееву. Ее установили на доме №11 по улице Серебренникова, где в 60-х годах жила его семья. Об этом сообщает Полпредство Татарстана в Москве.

Церемонию открытия посетила дочь военачальника Галия Гареева. Она отметила, что отец когда-то вложил очень много сил в службу в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, который и организовал это мероприятие.

Фото предоставлено Полномочным представительством Татарстана в Москве

«Всегда приятно, когда помнят. Папа очень много сил вложил в эту дивизию. Он всегда считал ее эталоном. Я в то время была школьницей, но хорошо запомнила, как отец успевал, чтобы не только была обеспечена военная служба, а старался создать в городке насыщенную жизнь для семей военных», – рассказала Гареева.

«Память о бывшем комдиве — это наша история. Помнить о ней и сохранить ее для потомков наша святая обязанность», – отметил начальник центра Вадим Суров.

23 июня в Москве и Татарстане отметили 100 лет со дня рождения Махмута Гареева. Общегородской столичный Сабантуй также прошел под эгидой этой юбилейной даты.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске, в 1939-м добровольцем ушел в РККА. С ноября 1941 года — командир стрелкового взвода, с 1942-го — на фронте. Вскоре после этого назначен исполняющим обязанности командира батальона. Дважды был ранен. На должности оперативного офицера штаба армии участвовал в завершающих сражениях Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке. Участник шести войн. Умер на 97-м году жизни 25 декабря 2019 года.
#махмут гареев #военные
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