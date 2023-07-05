В Беларуси открыли мемориальную доску в честь Махмута Гареева

В городе Борисово (бывший Печи) в Беларуси прошло торжественное открытие мемориальной доски татарскому военачальнику, историку Махмуту Гарееву. Ее установили на доме №11 по улице Серебренникова, где в 60-х годах жила его семья. Об этом сообщает Полпредство Татарстана в Москве.

Церемонию открытия посетила дочь военачальника Галия Гареева. Она отметила, что отец когда-то вложил очень много сил в службу в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, который и организовал это мероприятие.

Фото предоставлено Полномочным представительством Татарстана в Москве

«Всегда приятно, когда помнят. Папа очень много сил вложил в эту дивизию. Он всегда считал ее эталоном. Я в то время была школьницей, но хорошо запомнила, как отец успевал, чтобы не только была обеспечена военная служба, а старался создать в городке насыщенную жизнь для семей военных», – рассказала Гареева.



«Память о бывшем комдиве — это наша история. Помнить о ней и сохранить ее для потомков наша святая обязанность», – отметил начальник центра Вадим Суров.

23 июня в Москве и Татарстане отметили 100 лет со дня рождения Махмута Гареева. Общегородской столичный Сабантуй также прошел под эгидой этой юбилейной даты.