news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 ноября 2025 11:42

В Бегишево временно ограничили полеты

Читайте нас в
Телеграм
В Бегишево временно ограничили полеты
Фото: «Татар-информ»

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что мера принята, чтобы обезопасить полеты.

В Татарстане с 10:39 действует режим беспилотной опасности.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

#беспилотная опасность #нижнекамск #аэропорт бегишево
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

29 ноября 2025
Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

29 ноября 2025