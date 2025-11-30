В Бегишево временно ограничили полеты

Фото: «Татар-информ»

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что мера принята, чтобы обезопасить полеты.

В Татарстане с 10:39 действует режим беспилотной опасности.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.