В Бегишево приземлился борт с телом погибшего нижнекамца Ильнура Сибгатуллина

В аэропорту Бегишево приземлился борт с телом Ильнура Сибгатуллина, погибшего во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Самолет прибыл из Ростова-на-Дону, как сообщает «НТР 24».

Фото: © «НТР 24»

Ильнура Сибгатуллина похоронят на Аллее героев на мусульманском кладбище.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, каким запомнился погибший во время спецоперации 30-летний нижнекамец Ильнур Сибгатуллин. Эта потеря стала первой для Татарстана. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Ильнура Сибгатуллина.