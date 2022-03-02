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Происшествия
2 марта 2022  13:32

В Бегишево приземлился борт с телом погибшего нижнекамца Ильнура Сибгатуллина

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В аэропорту Бегишево приземлился борт с телом Ильнура Сибгатуллина, погибшего во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Самолет прибыл из Ростова-на-Дону, как сообщает «НТР 24».

 

Фото: © «НТР 24»

Ильнура Сибгатуллина похоронят на Аллее героев на мусульманском кладбище.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, каким запомнился погибший во время спецоперации 30-летний нижнекамец Ильнур Сибгатуллин. Эта потеря стала первой для Татарстана. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Ильнура Сибгатуллина.

 

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