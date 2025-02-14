В Бавлинском районе Татарстана завершены раскопки поселения срубной культуры

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Археологи завершили раскопки относящегося к срубной культуре памятника эпохи бронзы «Исергапово-I, поселение» в Бавлинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Раскопки проводились в зоне строительства трубопровода в соответствии с требованием законодательства о необходимости проведения в таких случаях археологических спасательных работ. Полученные результаты позволили уточнить местоположение и научную атрибуцию памятника.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Ученые работали в Бавлинском районе РТ с сентября по ноябрь 2024 года, исследуя центральную часть поселения, где и планировалось строительство. Археологи сумели изучить более 300 археологических структур. Особое внимание исследователей привлекли шесть сооружений, две из которых оказались наземными, а четыре – полуземлянками. Площадь построек составляет от 90 до 120 кв. метров. Внутри сооружений исследователи нашли следы очагов, фрагменты керамических сосудов и хозяйственные ямы.

Ученые пришли к выводу, что памятник относится к эпохе поздней бронзы (XVI–XIV века до н. э.) и принадлежит срубной культуре. Ранее Комитет РТ по охране ОКН рассказал, что при раскопках удалось обнаружить три бронзовых серпа так называемого ибракаевского типа.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

К этому типу археологи относят серпы с кованым крюком для крепления рукоятки, сравнительно сильно изогнутые (высота дуги – от 3 до 6 сантиметров) и с узким (ширина – от 3 до 6 сантиметров) клинком. Возникшие, возможно, еще до зарождения срубной культуры, в эпоху ее расцвета они распространились от Урала до Поднепровья.

Исергапово-I – одно из первых поселений, обнаруженных и взятых под государственную охрану в результате обязательных археологических экспертиз, которые стали необходимыми после изменения федерального законодательства в 2014 году, обратили внимание в ведомстве по охране памятников.

Памятник был обнаружен в 2014 году при проведении экспертизы участков, отведенных под хозяйственное освоение. В 2015-м объект для уточнения учетных данных был дополнительно обследован и поставлен на госохрану.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Уже в 2024 году во время экспертизы участка дополнительно отведенной прилегающей территории неподалеку от поселения был найден и взят под охрану Исергаповский курганный могильник, который также датируется бронзовым веком.

На основании результатов широкомасштабных спасательных археологических работ Комитет РТ по охране ОКН утвердил уточненные границы памятника «Исергапово-I, поселение» и установил особый режим его использования, ограничивающий хозяйственную деятельность на этом объекте.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Срубная культурно-историческая общность – общность археологических культур поздней бронзы (с XVIII по XIII век до н. э.) в степной и лесостепной полосах Восточной Европы между Днепром и Уралом (отдельные памятники выявлены также на Северном Кавказе и в Западной Сибири).На территории Татарстана обнаружено свыше 500 памятников срубной культуры, расположенных преимущественно в Закамье и Южном Предволжье.

Традиционно считается, что памятники срубной культуры были оставлены людьми, говорившими на индо-иранских языках. По мнению лингвиста Владимира Напольских, носители степных культур эпохи бронзы говорили на языке не иранского, а индоарийского типа. Его точка зрения основывается на анализе заимствований в финно-угорских языках.