Археологи РАН рассказали о найденном в Татарстане поселении, возрастом более 3,5 тыс. лет

Подробностями о древнем поселении, обнаруженном учеными в селе Исергапово Бавлинского района Татарстана, рассказали археологи из Российской академии наук (РАН).

По их словам, обнаруженные на месте поселения артефакты свидетельствуют, что люди здесь жили в XV—XVI веков до нашей эры.

На месте раскопок ученые обнаружили кости, керамику и бронзовые серпы. Возраст находок – 3 500 лет. Подробнее о том, как ученые обнаружили древнее поселение, узнаете из сюжета «ТНВ».