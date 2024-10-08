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Общество 8 октября 2024 11:47

Археологи РАН рассказали о найденном в Татарстане поселении, возрастом более 3,5 тыс. лет

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Подробностями о древнем поселении, обнаруженном учеными в селе Исергапово Бавлинского района Татарстана, рассказали археологи из Российской академии наук (РАН).

По их словам, обнаруженные на месте поселения артефакты свидетельствуют, что люди здесь жили в XV—XVI веков до нашей эры.

На месте раскопок ученые обнаружили кости, керамику и бронзовые серпы. Возраст находок – 3 500 лет. Подробнее о том, как ученые обнаружили древнее поселение, узнаете из сюжета «ТНВ».

#Татарстан #археологические раскопки #Бавлинский район #видео
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