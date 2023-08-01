Археологические раскопки на реконструируемом участке М-7 завершат к концу лета

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Погребения эпохи железного и бронзового веков нашли в Актанышском районе Татарстана. Его обнаружили на объекте археологии, изучаемом в рамках реконструкции участка трассы М7 «Волга». Всего здесь находятся порядка 30 погребений, полностью раскопки планируется завершить к концу лета, рассказали журналистам в ходе пресс-тура на объект.

Погребения впервые обнаружили еще в 2021 году в ходе историко-культурной экспертизы территории, прилегающей к участку реконструкции трассы, сообщил руководитель археологической экспедиции по изучению объекта культурного наследия «Чишмабашская стоянка I» Максим Стародубцев. По его словам, эта стоянка имеет два временных горизонта: XVII – XVI века до н.э. и II век до н.э.

На стоянке нашли следы, относящиеся к различным историческим эпохам. Найденный материал – осколки лепных керамических сосудов, фрагменты костей животных, металлического шлака – рассредоточен на большой территории. К сожалению, часть погребений повреждена грызунами и распашкой полей.

В захоронениях встречаются элементы костюмов, бронзовые пряжки и височные подвески. В отдельных погребениях выявлены единичные бронзовые наконечники стрел. Нашли даже коллективное захоронение, в котором было погребено пять человек.

Полученные данные помогут дополнить представления ученых о материальной и духовной культуре населения Восточного Закамья в эпоху бронзы и раннего железного века. Все находки, а также остеологический материал после лабораторного изучения передадут в государственный музейный фонд.

Раскопки на объекте ведутся с конца июня и близятся к завершению. Стародубцев считает, что к концу лета они, скорее всего, завершат работы.

В свою очередь, заместитель директора филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Набережных Челнах Николай Герасимов отметил, что такие ситуации, когда на месте строительства обнаруживают объекты культурного наследия, хороши с точки зрения культуры, однако для дорожников зачастую вызывают сильные задержки.

«Конкретно на этом объекте такой проблемы нет, потому что раскопки были заложены в проектную документацию, но бывают случаи, когда объекты культурного наследия находят неожиданно», – добавил Герасимов.