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Археологические раскопки на реконструируемом участке М-7 завершат к концу лета
Погребения эпохи железного и бронзового веков нашли в Актанышском районе Татарстана. Его обнаружили на объекте археологии, изучаемом в рамках реконструкции участка трассы М7 «Волга». Всего здесь находятся порядка 30 погребений, полностью раскопки планируется завершить к концу лета, рассказали журналистам в ходе пресс-тура на объект.
Погребения впервые обнаружили еще в 2021 году в ходе историко-культурной экспертизы территории, прилегающей к участку реконструкции трассы, сообщил руководитель археологической экспедиции по изучению объекта культурного наследия «Чишмабашская стоянка I» Максим Стародубцев. По его словам, эта стоянка имеет два временных горизонта: XVII – XVI века до н.э. и II век до н.э.
На стоянке нашли следы, относящиеся к различным историческим эпохам. Найденный материал – осколки лепных керамических сосудов, фрагменты костей животных, металлического шлака – рассредоточен на большой территории. К сожалению, часть погребений повреждена грызунами и распашкой полей.
В захоронениях встречаются элементы костюмов, бронзовые пряжки и височные подвески. В отдельных погребениях выявлены единичные бронзовые наконечники стрел. Нашли даже коллективное захоронение, в котором было погребено пять человек.
Полученные данные помогут дополнить представления ученых о материальной и духовной культуре населения Восточного Закамья в эпоху бронзы и раннего железного века. Все находки, а также остеологический материал после лабораторного изучения передадут в государственный музейный фонд.
Раскопки на объекте ведутся с конца июня и близятся к завершению. Стародубцев считает, что к концу лета они, скорее всего, завершат работы.
В свою очередь, заместитель директора филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Набережных Челнах Николай Герасимов отметил, что такие ситуации, когда на месте строительства обнаруживают объекты культурного наследия, хороши с точки зрения культуры, однако для дорожников зачастую вызывают сильные задержки.
«Конкретно на этом объекте такой проблемы нет, потому что раскопки были заложены в проектную документацию, но бывают случаи, когда объекты культурного наследия находят неожиданно», – добавил Герасимов.
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