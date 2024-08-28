В Бавлах ищут инвесторов для нового гостиничного комплекса

Фото: стоп-кадр видео

В Бавлинском районе Татарстана ищут инвесторов для нового гостиничного комплекса. Об этом во время программы «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития рассказал глава района Ильяс Гузаиров.

Комплекс находится на пересечении трасс М-5 и М-7. Он состоит из двух зданий и рассчитан на 30 номеров. Их общая площадь 1,5 тыс. квадратных метров. Здания полностью возведены под крышу, застеклены.

«Мы ищем инвесторов, которые могут взять объект под франшизу. Сегодня как раз встречаюсь в Казани по вопросу передачи одного из корпусов», — рассказал глава района.

Фото: стоп-кадр видео

«Инвесторы могут взять готовый объект», — отметила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бавлах построят 60-квартирный дом для привлечения специалистов и врачей.