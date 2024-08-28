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Общество 28 августа 2024 12:22

В Бавлах построят 60-квартирный дом для врачей

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В Бавлах построят 60-квартирный дом для врачей
Фото: стоп-кадр видео

В Бавлах планируется строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот, а также 60-квартирного жилого дома для привлечения врачей. Об этом глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров сообщил во время программы «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития. Модератором выступила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Фото: стоп-кадр видео

В прошлом году в Бавлинском районе введено в эксплуатацию 13,3 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя составляет 33,5 кв. метров.

За 7 месяцев этого года введено 7,7 тыс. квадратов жилья.

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#Бавлинский район
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