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В Бавлах построят 60-квартирный дом для врачей
В Бавлах планируется строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот, а также 60-квартирного жилого дома для привлечения врачей. Об этом глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров сообщил во время программы «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития. Модератором выступила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
В прошлом году в Бавлинском районе введено в эксплуатацию 13,3 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя составляет 33,5 кв. метров.
За 7 месяцев этого года введено 7,7 тыс. квадратов жилья.
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