В Бавлах построят 60-квартирный дом для врачей

Фото: стоп-кадр видео

В Бавлах планируется строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот, а также 60-квартирного жилого дома для привлечения врачей. Об этом глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров сообщил во время программы «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития. Модератором выступила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Фото: стоп-кадр видео

В прошлом году в Бавлинском районе введено в эксплуатацию 13,3 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя составляет 33,5 кв. метров.

За 7 месяцев этого года введено 7,7 тыс. квадратов жилья.