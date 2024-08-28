«Инвестиции – 10 млрд за 100 МВт»: для Заинской ГРЭС готов новый проект модернизации

О развитии Заинского района говорили в рамках «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития

Фото: стоп-кадр видео

«Нам плохо работать нельзя!»

Заинский муниципальный район один из крупнейших в Татарстане. Его площадь – почти 2 тыс. кв. километров. 25% территории покрыты лесом, 64% занимают земли сельхозназначения.

Муниципальный район входит в состав Набережночелнинской агломерации. «Заинск находится в центре треугольника таких „монстров“ — в 50 км от нефтяной столицы – Альметьевска, в 50 км — от столицы нефтехимии и шинного производства в Нижнекамске и рядом машиностроительный гигант — Набережные Челны. Нам плохо работать нельзя! Иначе нас „растаскают“», — заявил глава района Разиф Каримов.

По прогнозу в этом году объем валового территориального продукта составит 74 млрд рублей. «В 2014 году этот показатель равнялся 24 млрд рублей. За 10 лет он вырос втрое», — поделился результатами глава района.

В структуре экономики 67% занимает промышленность, 13% — сельское хозяйство, транспорт, отрасли перерабатывающей промышленности.

Индекс промышленного производства за январь — июнь составил 106,7%, за июнь — 107,2 %. «К сведению, в целом по Татарстану этот показатель за январь — июнь — 100,6%», — поделился Каримов.

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За первое полугодие 2024 года предприятиями Заинского района отгружено продукции на 29,5 млрд рублей. Это седьмой результат по Татарстану. Рост к аналогичному периоду прошлго года на 46,5%. За 5 месяцев этого года средняя зарплата по району превысила 62,9 тыс. рублей – на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На вопрос руководителя АИР РТ Талии Минуллиной об уровне безработицы в районе Каримов заявил, что он практически «нулевой». «Значит, люди вам тоже нужны», — отметила руководитель АИР. «Лишних людей у нас нет. Но при этом обходимся без мигрантов, своими работниками», — ответил Каримов.

За первое полугодие 2024 года предприятиями Заинского района отгружено продукции на 29,5 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уж если Китай принимает... Попробуйте Китаю что-нибудь продать!»

Основу экономики района составляет промышленность, в том числе обрабатывающие отрасли занимают 35%, энергетика — 21%, нефтедобыча — 32%. В районе добывается 6% от общего объема нефти в республике.

«Динамично развивается колесное производство. Автомобили, произведенные на базе КАМАЗа и оснащенные заинскими колесами, стали лидерами по продажам в России в 2023 году в сегменте новых грузовых машин», — поделился глава района.

Всего за первое полугодие предприятием произведено 1,7 млн штук колесной продукции, что на 79% превышает показатели годичной давности. Предусмотрено довести объем отгруженной продукции в 2024 году до 8 млрд рублей.

Наращивает темпы выпуска продукции филиал завода «Техно». Полугодовой план предприятия по продажам перевыполнен на 23%. Заказчикам отправлено 1,2 млн куб. метров минеральной ваты.

«Заинский сахар» продолжает реализацию крупных инвестпроектов. В последние годы суточное производство на предприятии было доведено до 8,5 тыс. тонн, что позволило войти в число лучших заводов России по этому показателю. За 2023 год произведено продукции на сумму 5,8 млрд рублей.

Каримов рассказал и об экспорте продукции промышленных заводов Заинска. «Сахар мы продаем в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Китай. До пандемии и СВО сухой жом предоставляли прибалтийским странам, Норвегии. В Китай сахарную патоку — мелассу отгружаем третий год подряд», — отметил глава.

«В Заинске производится продукция мирового уровня. Если идет экспорт, то это говорит о качестве и цене конкурентоспособной мировой продукции. Если уж Китай принимает... Попробуйте Китаю что-нибудь продать!» — прокомментировала Минуллина.

Заинский район — самый крупный в Татарстане хранитель зерна, на его элеваторах единовременно находится 270 тыс. тонн зерна Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ни Казань, ни Челны, никто и близко не подходит к нам по объемам»

На сегодняшний день Заинский район — самый крупный в Татарстане хранитель зерна, на его элеваторах единовременно находится 270 тыс. тонн зерна.

«Ни Казань с „Реалбазой“, ни Набережные Челны с „Элеваторной горой“ никто и близко не подходит к нам по объемам», — отметил глава.

Среди них — элеватор ГК «Агросила» на 150 тыс. тонн, а также советский комбикормовый завод (КХП) на 70–80 тыс. тонн. По информации Каримова, там хранится зерно федерального резервного фонда.

По информации главы района, 93% земель района обрабатывают агрофирмы «Зай», «Восток», «Заинский сахар» и отделение общества «Союз-Агро», входящие в структуру группы «Агросила».

«Сельское хозяйство — один из основных видов деятельности Заинского района. В районе каждый гектар пашни в работе», — уточнил Каримов.

В этом году ожидается заготовить и переработать более 1,3 млн тонн сахарной свеклы. «Это рекордный объем», — дал свою оценку глава района.

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«Татнефть» создаст в Заинске ОЭЗ «Зеленая Долина»

Каримов сообщил, что «Татнефть» на территории Заинского района уже приступила к реализации проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. На двух площадках общей площадью 16,5 гектаров предусмотрена организация шести производств.

Затраты на инфраструктуру составят 2,7 млрд рублей. Объем инвестиций 6 резидентов оценивается в 14 млрд рублей. Планируется производить биоудобрения, сорбенты, вести первичную и глубокую переработку лубяных культур.

Всего планируется создать более 400 новых рабочих мест.

Выход на проектную мощность планируется в 2028 году.

Главным системообразующим предприятием остается филиал Татэнерго «Заинская ГРЭС» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Заинск был, есть и будет городом энергетиков»

Главным системообразующим предприятием остается филиал Татэнерго «Заинская ГРЭС». Здесь трудятся более 900 человек.

За 7 месяцев этого года станцией произведено 3,3 млрд кВт*ч электроэнергии – в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года. По прогнозу, предусмотрено за год реализовать электро и теплоэнергию на сумму более 12 млрд рублей.

«Сегодня Заинская ГРЭС остается ведущим предприятием энергосистемы Татарстана — на ее долю приходится треть произведенной в Республике электроэнергии», – проинформировал выступающий.

По словам Каримова, Заинская ГРЭС функционирует более 60 лет и уже давно нуждается в масштабной модернизации. В 2019 году решение об обновлении энергоблока на 850 мегаватт принял Президент России Владимир Путин.

Заинская ГРЭС функционирует более 60 лет и уже давно нуждается в масштабной модернизации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это был уникальный проект стоимостью 40 млрд рублей, над которым работали американцы, немцы, турки, китайцы и японцы. Тендер выиграли американцы — General Electric, они предложили выполнить модернизацию за 38 млрд, снизив цену на 2 млрд рублей. Изготовили оборудование, наши уже ездили смотреть, должна была начаться отгрузка. Но мы попали под санкции», — сказал глава района.

Напомним, стратегический для энергосистемы Татарстана инвестпроект – строительство на самой мощной в республике Заинской ГРЭС ПГУ мощностью 858,3 МВт – пришлось заморозить в 2022 году фактически на старте. Причина – отказ американской General Electric из-за начала СВО поставлять уникальную газовую турбину мощностью 576,6 МВт.

По словам Каримова в итоге решили пойти другим путем. В сентябре 2024 года «Татэнерго» примет участие в федеральном конкурентном отборе мощностей генерирующих объектов, где будут определены станции, подлежащие строительству и модернизации. «Татэнерго» заявит новый блок. Планируется, что «Заинская ГРЭС» будет участвовать в отборе мощностей до 1 ГВт.

Глава района считает, что проект модернизации ГРЭС «обязательно должен выиграть в конкурсе».

«Очень хорошие деньги, хороший проект. Не буду пока вдаваться в подробности. Скажу только одно: примерно 100 мегаватт будет стоить 10 млрд рублей: считайте, какие инвестиции. Заинск был, есть и будет городом энергетиков. У нас около 5 тыс. человек завязано в энергетической системе», — отметил Каримов.

Фото: стоп-кадр видео

«Район развивается стремительными темпами»

Поделился Разиф Каримов и историей о неприятном запахе в городе, на который ранее жаловались заинцы. Как оказалось, их причиной стало предприятие «Технониколь».

«Все-таки камень растапливали, шел запах, из трубы — синий дым. Рустам Нургалиевич [Минниханов] еще в начале нашей работы звонил, спрашивал: „В соцсетях обсуждают запахи, что за запахи у вас там?“. Я сказал, что все запахи у нас свои, мы над этим работаем. На новое экологическое оборудование потратили 180 млн рублей, потом все запахи исчезли. Инвесторы у нас в Татарстане ответственные, в том числе в Заинске», — рассказал он.

В качестве новых инвесторов Талия Минуллина посоветовала пригласить в город девелоперов для строительства многоквартирных домов. Жилье необходимо для привлечения новых людей в район, также эта мера поможет решить проблему с нехваткой кадров.

Помимо этого, руководитель АИР РТ обратила внимание на развитие гостиничного бизнеса и туризма. В районе есть Заинское водохранилище с красивой набережной и пляжем, которое местные жители называют «Маленькой Швейцарией», однако в дефиците глэмпинги и места для ночлега и отдыха.

Фото: стоп-кадр видео

В целом, Минуллина назвала район очень перспективным, а его руководителя хозяйственным и энергичным.

«Теперь мы точно знаем, чем пахнет в Заинском районе. Пахнет по-новому, успехом. Мы видим, что район развивается стремительными темпами, все ниши практически заняты. Даже предпринимателям не просто зайти сюда со своими инвестициями. Ваша активность, дух, атмосфера передает настроение экономики в районе», — резюмировала она.