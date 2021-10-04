В татарстанском бассейне, где отравились дети, было превышено содержание хлора

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о результатах проверки бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса деревни Хлыстово Елабужского района Татарстана, в котором накануне юные пловцы почувствовали себя плохо.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 3 октября в восемь вечера в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило сообщение об отравлении троих детей в бассейне «Хлыстово» в Елабужском районе Татарстана.

В министерстве здравоохранения республики агентству рассказали, что в Елабужскую ЦРБ с признаками отравления парами хлора доставили двоих детей – 3-х и 11-ти лет, информация о третьем ребенке не подтвердилась.

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место и отобрали пробы воды бассейна и воздуха.

«Согласно протоколам лабораторных исследований содержание хлора в пробах воды из чаши детского и взрослого плавательных бассейнов не превышало гигиенические нормативы, также в пределах нормы было содержание паров хлора в пробах воздуха, отобранных над зеркалом воды в детском и взрослом бассейнах», – отметили в пресс-службе.

А в пробах воздуха, которые взяли в помещении химводоочистки, расположенном в непосредственной близости от взрослого бассейна, специалисты республиканского ведомства обнаружили превышение предельно допустимой концентрации хлора.

Кроме этого на выездном обследовании бассейна и помещений выявили нарушения санитарных правил: не организован контроль за качеством воды в ваннах бассейнов, в том числе за остаточным содержанием хлора, помещение химводоочистки не оборудовано автономной системой приточной и вытяжной вентиляции.

«За выявленные нарушения будут применены меры административного воздействия», – заключили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.