В Башкирии убрали скандальный памятник певице Хании Фархи

Фото: bashinform.ru

На родине певицы Хании Фархи, в Татышлинском районе Башкортостана, убрали ее памятник – об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила сестра певицы Фируза Ибатуллина. По ее словам, памятник убрали на время, пока будут проводиться работы по благоустройству территории.

Средства на благоустройство уже выделены. В числе прочего здесь планируется провести освещение, облицевать тротуар плиткой, установить подставки для цветов. Предполагается, что уже к 30 мая 2023 года, ко дню рождения Хании Фархи, отлитый из бронзы образ легендарной певицы вернется на место.

«А вот памятник поставили на зиму, на временное надежное место. Ведь вокруг легендарного певца будут разбиты цветники, освещение, тротуар из качественного строительного материала, аллея. <…> Надеемся, что в 2023 году ,в день своего рождения, памятник нашему любимому, уважаемому земляку-певцу будет благоустроен и добавит красоты окружающему миру», – написала Ибатуллина.

Напомним, памятник работы скульптора Халита Галиуллина открыли весной этого года на средства из бюджета районной администрации и пожертвования местных предпринимателей и жителей. Он вызвал неоднозначную реакцию у общественности – многим его внешний вид не понравился, однако родные певицы заявили, что их все устраивает. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».

