Сестра Хании Фархи о памятнике певице: «Нам нравится, не критикуйте!»

Памятник Хание Фархи в ее родном районе вызвал неоднозначную реакцию пользователей интернета. Корреспондент «Татар-информа» связалась с родными и земляками певицы и узнала их мнение.

30 мая в селе Верхние Татышлы открыли памятник народной артистке Татарстана и Башкортостана Хание Фархи Фото: bashinform.ru

30 мая в селе Верхние Татышлы открыли памятник народной артистке Татарстана и Башкортостана Хание Фархи. Память певицы увековечили в ее родном районе. Торжественное открытие приурочили ко дню рождения артистки – 30 мая ей исполнилось бы 62 года. Местом для памятника выбрали площадку рядом с Детским домом творчества – там же расположен краеведческий музей, в котором один из залов отведен экспозиции о Хании Фархи.

С появлением фотографий памятника в интернете поднялась волна критики – многим не понравилось, как выглядит памятник легендарной землячке. Однако, кажется, это была реакция даже не в отношении конкретно этого памятника, а в целом на многие арт-объекты его автора Халита Галиуллина в Уфе.

Как восприняли памятник Хание Фархи ее родные и земляки?

Директор муниципального Музея истории родного края в селе Верхние Татышлы Айсылу Шарифьянова рассказала, что памятник – желанный подарок жителям района и всем почитателям творчества любимой артистки. «Люди очень рады, им очень нравится. Еще в ноябре, приурочив ко Дню матери, открыли музей Хании Фархи. К счастью, ее мама еще жива. Это отдельный экспозиционный зал в музее, мы его называем музеем Хании Фархи. Здесь всегда очень много народу. Из разных районов нашей республики приезжают те, кому дорога память певицы. Приезжают из Татарстана, Пермского края. Установку памятника ждали с нетерпением. Красиво провели церемонию открытия. Приехали заместитель министра культуры Башкортостана Гульдар Хамитова, народный артист Айдар Галимов, известный певец Фэн Фалиахметов, другие артисты из Татарстана. Целый день шел праздник, многие посетили музей.

«Родным памятник очень нравится. Они искренне рады ему. Среди жителей района очень редко кому он не понравился, можно сказать, что таких нет» Фото: bashinform.ru

Инициатива по установке памятника – от районной администрации. Активно участвовали предприниматели с нашего района. Финансовую сторону взял на себя руководитель общества «Мегабит» Камиль Ибатуллин. Создали памятник скульпторы из Уфы, отец и сын Халит и Тимур Галиуллины. Заместитель главы района по социальным вопросам Альфия Ураловна Шайнурова и родная сестра Хании Фархи Фируза Ибатуллина приложили много усилий и по музею, и по установке памятника.

Родным памятник очень нравится. Они искренне рады ему. Среди жителей района очень редко кому он не понравился, можно сказать, что таких нет. Для людей это Хания, каждый день кто-то фотографируется у памятника», – рассказала директор музея.

Родная сестра певицы Фируза Ибатуллина сейчас работает экскурсоводом в муниципальном музее – она сама проводит экскурсии по экспозиции Хании Фархи. Памятник стоит прямо напротив окон музея. В будущем площадку вокруг памятника планируют благоустроить и сделать небольшой парк.

Фируза Ибатуллина искренне удивлена, что памятник мог вызвать такую неоднозначную реакцию Фото: bashinform.ru

Фируза Ибатуллина искренне удивлена, что памятник мог вызвать такую неоднозначную реакцию. «Он мне очень нравится. Почему мы должны быть недовольны?! Будто сама Хания апа вернулась. Конечно, тяжело, после установки два дня болела, потому что она очень близкий мне человек, частичка моей души. Пожалуйста, не пишите негатив, я от него очень устала. Плохие комментарии меня беспокоят, мне больно такое читать. Из Татарстана тоже пишут, человек своими глазами не видел памятник, а тоже высказывается, это меня раздражает. Вчера шла с работы – у памятника очень много людей, сегодня с утра уже пришли, все с любовью смотрят, любуются. Каждый приходит с цветами. Поток людей не иссякает. Все они и в музей заходят, заодно и другие залы смотрят. У нас очень богатая экспозиция в музее, так люди узнают историю района.

Скульпторов нашла администрация. Мы общались в ходе создания образа. Критикующие не все понимают. Ямочка на подбородке, зубы… Все сделано правильно. Скульптор Халит абый ведь татарин, как же он не знает Ханию апа! Его работы стоят в очень престижных локациях, это не просто какой-то самодеятельный скульптор. Он также является автором памятника легендарному певцу Радику Гараеву в Янауле.

Создали памятник скульпторы из Уфы, отец и сын Халит и Тимур Галиуллины Фото: bashinform.ru

Очень обижена на тех, кто критикует. Пишите хорошее!

Много людей приходит в музей. Они говорят, что он получился светлым, как сама Хания апа. Говорят, красота Хании апа, ее душевность перешли сюда. Даже дети не могут сдержать слез. Восхищаются ее сценическими платьями. Мы составили ее родословную, людям она тоже интересна», – рассказала Фируза Ибатуллина.

Учитывая просьбу Фирузы ханум, интересоваться мнением о памятнике других людей не стали. Возможно, нежелание принять памятник связано еще и с тем, что мусульмане в целом против разных изваяний и воплощения человека в скульптуре. Это просто предположения. Что касается моего личного мнения, можно найти и другие формы для увековечения человека, помимо его изваяния в камне. Но мы так привыкли.

Хания Фархи своими песнями уже установила себе памятник в сердцах людей.

Муниципальный краеведческий музей в Верхних Татышлах работает с 2010 года. Есть его филиал в селе Иске Чокыр (Старочукурово), посвященный поэту-просветителю Гали Чокрыю. Дом-музей поэта открыли в 2001 году. Фонды музея насчитывают около 230 экспонатов.

В интернете довольно много критики в адрес творений Халита Галиуллина Фото: ufacity.info

Халит Галиуллин – автор многих памятников и арт-объектов в Уфе. Это скульптурная композиция на тему детства и семьи в парке Якутова, скульптура дворника перед торговым комплексом «Мир», скульптура девушки, которая ловит такси (напротив ТРЦ «Планета»), скульптуры геодезиста и землемера перед зданием Росреестра. Еще одна работа автора – памятник народному артисту Татарстана и Башкортостана, оперному и эстрадному певцу Радику Гараеву в Янауле, который был открыт в 2016 году.

В интернете довольно много критики в адрес творений Халита Галиуллина. Кому-то его скульптуры кажутся «уродцами с лицами инопланетян». В своих интервью Халит Галиуллин отмечает, что спокойно относится к критике. «Каждый рот не заткнешь, у каждого свое мнение. Автор вправе делать по-своему», – говорит скульптор.

Рузиля Мухаметова, intertat.tatar

Перевод с татарского

Фото на анонсе: bashinform.ru