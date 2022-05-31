Памятник Хание Фархи открыт в Башкирии

В Татышлинском районе Башкортостана открыли памятник народной артистке Татарстана и Башкортостана Хание Фархи. Торжественное открытие приурочили ко дню ее рождения. Талантливой артистке 30 мая исполнилось бы 62 года.

Видеозаписью с открытия памятника в соцсетях поделилась певица Лилия Муллагалиева.

На мероприятие пришли супруг Хании Фархи Габдулхай Биктагиров, дочь Алсу, сестра Фируза Ибатуллина, а также глава Татышлинского раойна Фанур Шайхисламов, заместитель министра культуры РБ Гульдар Хамитова, известные артисты Айдар Галимов, Фэн Валиахметов и другие.

Габдулхай Биктагиров поблагодарил родственников и земляков Хании Фархи, и передал ее сестре один из сценических нарядов артистки. «Где бы она ни была с концертами, никогда не забывала родной Татышлы, Башкортостан. Вы тоже ее помните, почитаете. Пока вы есть, песни ее не забудутся. Привез вам ее платье, соответствующее образу, запечатленному на памятнике. Оно должно быть здесь», – сказал он.

«Огромное спасибо тем, кто пришел. Артистам, преодолевшим ради этого расстояния. Мы с “кояшым” (“мое солнышко”) с пяти утра поздравляли друг друга с днем рождения. Пусть Аллах вознаградит ее своим раем. Многие вспоминают тебя молитвами», – сказала Фируза Ибатуллина.

Айдар Галимов поблагодарил главу района. «Спасибо Фануру Рафисовичу, он открыл это мероприятие, приятно, что вы обратились к людям. Представитель министерства культуры начала свою речь с песни – такое редко увидишь. Очень уместно получилось. Такое чувство, что только на дне рождения Хании такое возможно. Разрешите мне донести привет от своей 83-летней матери, потому что она его передала, может быть, есть тут ее ровесники», – сказал народный артист.

Видео активно смотрят и комментируют пользователи, поклонники творчества Хании Фархи. «Навечно в наших сердцах», – пишут они об артистке.

Хания Фархи (Биктагирова) родилась 30 мая 1960 года в селе Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Скончалась 27 июля 2017 года от сердечного приступа. Артистке было 57 лет. Похоронена на Ново-Татарском кладбище в Казани.

