В Башкирии подтвердились первые случаи «омикрона»

В Уфе выявлены первые случаи омикрон-штамма коронавируса. Вирус подтвердился у трех туристов, вернувшихся в регион из Танзании и Турции. Об этом в своем Instagram сообщает Управление Роспотребнадзора республики.

«В республике выявлено три случая носителей штамма „омикрон“, из них у двоих жителей Башкирии и один — у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные — в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что все заболевшие госпитализированы, а контактные с ними лица помещены на карантин и ежедневно проходят тестирование на Covid-19.

В понедельник первые случаи данного штамма подтвердились в Оренбуржской области, а сегодня стало известно, что в Ростове-на-Дону вирус выявлен у шестимесячного ребенка и его мамы.