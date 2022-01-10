В Оренбургской области выявлен первый случай «омикрона»

В Оренбургской области подтвердился первый случай омикрон-штамма коронавируса. Зараженной оказалась жительница региона, вернувшаяся из Египта, сообщает ТАСС.

«Пациентка вернулась из Египта, и с 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медработников», — заявила глава Минздрава области Татьяна Савинова.

Как сообщили в министерстве, пациентка болеет бессимптомно, так как ранее привилась от Covid-19. «Призываем всех жителей региона сделать прививку от коронавируса, тех, кто привит, — пройти повторную вакцинацию», — добавили в пресс-службе ведомства.

За время пандемии в Оренбургской области зарегистрировано 108 957 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки — 74.