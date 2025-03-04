В Азнакаево хотят отменить туристический налог, который ввели с начала текущего года.

Согласно документу, опубликованному на сайте антикоррупционной экспертизы, закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его одобрения и официального опубликования в СМИ.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Проект решения после прохождения антикоррупционной экспертизы официально принят на заседании Казгордумы. Причем вслед за столицей РТ этот налог с начала года ввели в Азнакаевском, Зеленодольском, Чистопольском, Менделеевском, Спасском и Верхнеуслонском районах Татарстана, заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.