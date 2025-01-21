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В семи районах Татарстана с начала года введен туристический налог
С начала января в Казани, Азнакаевском, Зеленодольском, Чистопольском, Менделеевском, Спасском и Верхнеуслонском районах Татарстана введен туристический налог. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.
«Мы просим коллег из городов и районов бережно распоряжаться полученными дополнительными доходами и тратить эти деньги так, чтобы туристы, жители и предприниматели района видели положительные изменения», — подчеркнул он.
В прошлом году на федеральном уровне было принято решение, что муниципалитеты могут сами вводить туристический налог, напомнил в связи с этим глава профильного госкомитета.
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