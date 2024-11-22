100 рублей в сутки: Казань ввела туристический налог, в очереди – Елабуга и Болгар

С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025-м размер налога составит 1%, в 2029-м году — 5%

Начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин доложил, что в июле 2024 года Налоговый кодекс РФ дополнили главой 33.1 о туристическом налоге, который дает право городам вводить на своей территории турналог. Он является местным и будет полностью зачисляться в бюджет муниципального образования.

Налоги будут платить организации и физлица, в том числе индивидуальные предприниматели — владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей и других объектов, внесенных в реестр «средств размещения».

Плата составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах за сутки, но не менее 100 рублей. Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера.

«Минимальный размер туристического налога будет составлять 100 рублей в сутки. Налог относится к категории косвенных, то есть гостиницы будут выступать в качестве налоговых агентов. Самим туристам декларировать уплату налога не нужно», — пояснил Ирек Мухаметшин.

Ставки налога устанавливаются аналогично налоговому кодексу с ежегодным повышением на один процентный пункт. Так, если в 2025-м размер налога составит 1%, то в 2029 году — 5%, проинформировал докладчик.

Ирек Мухаметшин: «Минимальный размер туристического налога будет составлять 100 рублей в сутки» Фото: kzn.ru

Кого освободят от налога?

Как отметил Мухаметшин, введение турналога — это общепринятая практика. Аналогичное решение приняли в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске и Перми. На стадии принятия — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград.

При этом законом определены категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды и другие. Льгота должна быть подтверждена документами.

Перечень льгот может быть расширен по решению муниципальных властей. Так, в Казани планируется освободить от туристического налога лиц, не достигших 18 лет.

«Мы приняли решение относительно несовершеннолетних, потому что лиц до 18 лет легко администрировать с точки зрения подтверждения», — отметил выступающий.

Плата составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах за сутки. Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как быть с татарстанцами, которые приезжают в Казань не с туристическими целями?

Депутат Динара Халимдарова уточнила, что под действие этого налога могут попадать жители Татарстана, приезжающие в Казань не с туристическими целями. По ее мнению, было бы справедливым освободить самих татарстанцев от налога, имеющих постоянную регистрацию на территории республики.

Ирек Мухаметшин ответил, что при создании проекта «О туристическом налоге» власти опирались на опыт других городов.

«В части льготников рассматривались разные подходы, изучался опыт многих городов. В большинстве из них, в принципе, льготников не вводят, оставляя в перечне тех, которые есть в налоговом кодексе», — отметил он.

Халимдарова также заметила, что деньги, собранные от турналога, должны будут оставаться в бюджете города, но достопримечательности есть не только в Казани, но и в Казанской агломерации. «Могут ли средства пойти на туристические объекты в близлежащих районах столицы?» — задала она вопрос.

«Тут строго определено, что налог попадает в бюджет того города, в котором проживает турист. В данном случае передать данный налог каким-то другим районам, где есть достопримечательности, на законодательном уровне невозможно», — заявил Мухаметшин.

Динара Халимдарова уточнила, что под действие этого налога могут попадать жители Татарстана, приезжающие в Казань не с туристическими целями Фото: kzn.ru

На очереди Елабужский и Спасский районы Татарстана

По информации Ирека Мухаметшина, Елабужский и Спасский районы также планируют принять решение о введении туристического налога.

«За счет налога можно пополнить бюджет и направить средства на развитие туристической отрасли», — сообщил он.

«Дальше посмотрим. Надо вообще понять, как будет этот налог собираться, потому что налог еще новый, как он будет администрироваться», — заключил выступающий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани объяснили введение налога ростом туристического трафика: за 15 лет вырос в 10 раз. По итогам прошлого года он превысил 4 млн человек.

«Есть и обратная сторона медали — растущая нагрузка на городскую инфраструктуру. В первую очередь, это касается центральных улиц и площадей, парков и набережных. Введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города», — говорил Ирек Мухаметшин.

По мнению экспертов, налог не сильно отпугнет туриста: 100 рублей — это не критично, но при этом есть риск, что люди предпочтут сэкономить и будут селиться в «серой зоне», предпочитая съемные квартиры, чтобы не платить налог.