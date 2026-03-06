В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, планируемых КСИР

В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, планируемых на территории страны иранским Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщает азербайджанский государственный телеканал АзТВ со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

По информации СГБ, среди потенциальных целей присутствовали нефтепровод Баку – Джейхан, посольство Израиля в Баку, один из лидеров общины горских евреев и ашкеназская синагога. За пособничество КСИР задержаны восемь граждан страны.

Накануне прилетевшие со стороны Ирана дроны атаковали азербайджанский город Нахичевань, пострадали два человека. Министерство обороны Азербайджана заверило, что инцидент с беспилотниками не останется без ответа,

В Генеральном штабе Вооруженных сил ИРИ после этого заявили, что не запускали беспилотник для нанесения удара по азербайджанской территории.