news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 6 марта 2026 21:21

В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, планируемых КСИР

Читайте нас в
Телеграм

В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, планируемых на территории страны иранским Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщает азербайджанский государственный телеканал АзТВ со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

По информации СГБ, среди потенциальных целей присутствовали нефтепровод Баку – Джейхан, посольство Израиля в Баку, один из лидеров общины горских евреев и ашкеназская синагога. За пособничество КСИР задержаны восемь граждан страны.

Накануне прилетевшие со стороны Ирана дроны атаковали азербайджанский город Нахичевань, пострадали два человека. Министерство обороны Азербайджана заверило, что инцидент с беспилотниками не останется без ответа,

В Генеральном штабе Вооруженных сил ИРИ после этого заявили, что не запускали беспилотник для нанесения удара по азербайджанской территории.

#азербайджан #Иран #сша и иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

6 марта 2026
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

6 марта 2026
Новости партнеров