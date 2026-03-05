Генштаб ВС Ирана опроверг информацию о запуске беспилотника в сторону Азербайджана

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о запуске беспилотника по территории Азербайджана, передает ТАСС.

«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооруженными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в его заявлении.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что по территории Нахичевани были осуществлены атаки дронов, которые, по утверждению Баку, прилетели со стороны Ирана. В результате атаки пострадали два человека.

Позднее в Минобороны Азербайджана заявили, что готовят «ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны».